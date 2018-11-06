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Умер актер из «Пиратов ХХ века» и «Трудно быть богом»

6 Ноября 2018 в 21:39
Умер актер из «Пиратов ХХ века» и «Трудно быть богом»

Известный киноактер, уникальный каскадер, сложнейшие силовые трюки которого по сей день не может повторить никто в мире, член Гильдии киноактеров Беларуси, член Белорусского союза кинематографистов Геннадий Четвериков скончался на 84-м году жизни.

Четвериков родился 28 апреля 1935 году в Оренбурге. Закончил Уфимское военно-музыкальное училище, играл в военном оркестре на трубе.

Серьезно занимался силовыми видами спорта, борьбой, легкой атлетикой. Принимал участие в цирковых представлениях вместе с силачами – жонглировал пудовыми гирями, носил за плечами пианистку вместе с пианино. На съемках фильма «И на камнях растут деревья…» (режиссер Станислав Ростоцкий) актер на спине, по глубокой воде, подносил к ладье викингов целого лося и поднимался с ним по мокрому трапу. 

В 1956 году в Кишиневе, на киностудии «Молдовафильм», началась актерская и каскадерская карьера Четверикова. Он снялся более чем в 120 фильмах, многие из которых побили все рекорды советского кинопроката. Среди них: «Дмитрий Кантемир» (шесть ролей и трюки), «Емельян Пугачев», «Пираты XX века», «Ярослав Мудрый», «Новые сказки Шахерезады», «И на камнях растут деревья», «Черный замок Ольшанский», «Воры в законе», «Хрусталев, машину!», «Медный ангел», «Шаг влево, шаг вправо», «Трудно быть богом», «Анастасия Слуцкая».

Ранее НСН сообщала о кончине заслуженной артистки России, актрисы Московского ТЮЗа Натальи Корчагиной. 

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