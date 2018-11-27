Умер создатель Губки Боба

Американский аниматор, создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны» Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет, передает РИА «Новости».

У Хилленберга был боковой амиотрофический склероз.

«Губка Боб Квадратные Штаны», также известный, как «Спанч Боб Сквэр Пэнтс» — американский мультипликационный сериал, который транслируется на телеканале «Nickelodeon». Появился в эфире 1 мая 1999 года и стал одной из самых популярных анимационных программ телевидения. Это первый по продолжительности показа анимированный сериал телеканала «Nickelodeon», обогнавший «Ох уж эти детки!» — на данный момент он насчитывает 11 полных сезонов и один эпизод двенадцатого. В мае 2017 года мультсериал был продлён на двенадцатый сезон.

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