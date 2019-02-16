Умер швейцарский актер Бруно Ганц

Бруно Ганц. Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Актер Бруно Ганц из Швейцарии умер в возрасте 77 лет. Об этом 16 февраля газете Die Welt сообщил его менеджер .

Ганц сыграл в фильмах «Бункер», «Хлеб и тюльпаны», «Небо над Берлином. Также актер работал в последнем фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2018 года вне конкурсной программы, напоминают Известия.

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