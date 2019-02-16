Суббота
16 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Умер швейцарский актер Бруно Ганц

16 Февраля 2019 в 16:20
Умер швейцарский актер Бруно Ганц
Бруно Ганц. Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Актер Бруно Ганц из Швейцарии умер в возрасте 77 лет. Об этом 16 февраля газете Die Welt сообщил его менеджер .

Ганц сыграл в фильмах «Бункер», «Хлеб и тюльпаны», «Небо над Берлином. Также актер работал в последнем фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2018 года вне конкурсной программы, напоминают Известия.

Ранее юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур в беседе с НСН рассказал, почему особенно переживает уход Сергея Юрского.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.