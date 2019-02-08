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Общество

«Ушла эпоха. Ушёл гений!»: Винокур – о смерти Юрского

8 Февраля 2019 в 11:27
«Ушла эпоха. Ушёл гений!»: Винокур – о смерти Юрского
ФОТО: Flickr/Государственный литературный музей

Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур в беседе с НСН рассказал, что особенно переживает уход Сергея Юрского. 

Народный артист России Сергей Юрский умер в Москве в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Театра имени Моссовета. Источник напоминает, что в декабре прошлого года СМИ сообщали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера. При этом в театре отмечали, что Юрский находился в больнице на профилактическом лечении.

В свою очередь, дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что её знаменитый отец скончался от остановки сердца. Она также уточнила, что прощание с актёром, вероятнее всего, состоится 11 февраля.

Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, что он особенно переживает уход Сергея Юрского:

«Ушла эпоха. Ушёл гений. Сегодня слово "гениальный" употребляют как попало: все гениальные артисты, а вот Серей Юрьевич – действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве. Его помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу. Мне посчастливилось сыграть с ним вместе в фильме "Пистолет с глушителем". Это было самое лучшее время в моей жизни»,  - отметил собеседник НСН.

Между тем, в Мосгордуме сообщили, что память о народном артисте России может быть увековечена мемориальной доской, которая появится на доме, где жил Серей Юрский.

Сергей Юрский известен зрителю по многочисленным ролям в спектаклях и фильмах. В списке его ярчайших кинематографических работ – «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многие другие. Помимо этого, Сергей Юрский был одним из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

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