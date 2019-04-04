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Умер режиссер Георгий Данелия

4 Апреля 2019 в 15:01
Умер режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, пишут Известия со ссылкой на сообщения его семьи. Он известен зрителям по фильмам «Джентльмены удачи», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многим другим.

В начале марта сообщалось, что состояние Георгия Данелия постепенно нормализуется, рассказывала его супруга Галина. По её словам, «хвалиться особенно нечем, но уже лучше». В феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких. Врачи перевели его тогда в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание, напоминает телеканал 360.


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