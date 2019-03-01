Медленно, но верно. Данелия идёт на поправку

Состояние режиссера Георгия Данелия постепенно нормализуется, рассказала «Интерфаксу» его супруга Галина. По её словам, «хвалиться особенно нечем, но уже лучше».

В воскресенье, 24 февраля стало известно о госпитализации Народного артиста СССР с воспалением легких. Режиссёра положили в отделение реанимации.

Режиссер, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Сначала он окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссёрские курсы.

Он стал знаменитым и популярным, благодаря своим всенародно любимым фильмам «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Не горюй!», «Кин-Дза-Дза!» и другим.

Ранее в эфире НСН Георгий Данелия рассказал , почему не смотрел ремейк «Джентльменов удачи».