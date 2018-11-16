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Умер автор фильма «Вся президентская рать»

16 Ноября 2018 в 21:11
Умер автор фильма «Вся президентская рать»

Известный американский писатель и сценарист Уильям Голдман скончался в собственном доме в Манхэттене в возрасте 87 лет в результате осложнений после пневмонии и рака толстой кишки, передает «Интерфакс».

Голдман является лауреатом двух премий «Оскар» за сценарии к фильмам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» и «Вся президентская рать».

У Уильяма был брат Джеймс Голдмен, американский драматург и сценарист, обладатель кинопремии «Оскар». Он скончался 20 лет назад - 28 октября 1998 года

Ранее НСН сообщала, что в США на 96-м году жизни скончался Стэн Ли (Стэнли Мартин Либер) - американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics.

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