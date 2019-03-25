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Умер актер из «Пиратов ХХ века»

25 Марта 2019 в 22:59
Умер актер из «Пиратов ХХ века»

На 68-м году жизни скончался актер Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева, народный артист РСО-Алания Лактемир Дзтиев.

Дзтиев родился 10 октября 1951 г. в с. Куртат Пригородного района республики. В 1980 году окончил Московское Высшее театральное училище им. Б. Щукина по специальности «артист драмы и кино».

Дзтиев многие годы являлся солистом Мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора «Арион» лицея искусств под управлением Ольги Джанаевой. Помимо этого, владел игрой на различных музыкальных инструментах. 

Дзтиев снялся в фильмах «Пираты ХХ века», «Хрусталев, машину!», «Убойная сила», «Август. Восьмого».

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