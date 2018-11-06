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Скончалась актриса, снимавшаяся в сериалах «Интерны» и «Моя прекрасная няня»

6 Ноября 2018 в 20:42
Скончалась актриса, снимавшаяся в сериалах «Интерны» и «Моя прекрасная няня»

Накануне, на 71-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина.

В МТЮЗе играла роли: Карамзина в «Пушкин.Дуэль.Смерть», Никулина в «С любимыми не расставайтесь», Маковница в «Фалалей».

Снималась в фильмах и сериалах: «Господня рыба», «Молодые и злые», «Своя команда», «Интерны», «Моя прекрасная няня», «Дом образцового содержания» и других.

Похороны Натальи Корчагиной пройдут 8 ноября. Прощание в МТЮЗе с 10:30 до 12:00.
Отпевание в 13:00 в Храме Воскресения Словущего (Брюсов пер., 15/2).

Ранее НСН сообщала, что через несколько дней после 80-летия в Магадане скончалась народная артистка России, Почетный гражданин Магаданской области Ольга Седлецкая.

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