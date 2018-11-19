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Общество

Министр рассказал, какая ролевая игра могла бы стать популярной в Чечне

19 Ноября 2018 в 13:44
Министр рассказал, какая ролевая игра могла бы стать популярной в Чечне
Министр по национальной политике, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров рассказал, какими должны быть игры.

Скандал с выпуском настольной игры о вампирах в Чечне вызвал популярность темы настольных ролевых игр. В свою очередь, Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров рассказал на пресс-конференции НСН, какой должна быть настольная игра, чтобы стать популярной в его регионе.

«Игра должна быть доброй. Она должна прививать какие-то светлые ценности, которые прививали нам, нашим отцам, нашим дедам, которые из поколения в поколение прививались. То, что делают сегодня, мир тьмы, вампиры, шайтаны и все такое, к чему хорошему это привело? Ни к чему хорошему это не привело и не приводит», — сказал Умаров.

Напомним, что в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвященная   выпуску пятой версии настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade американской компанией White Wolf. В ней описаны чеченцы-вампиры во главе с «султаном Рамзаном». Ранее Джамбулат Умаров заявил, что готов довести дело до суда.

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