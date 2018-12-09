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Ума Турман протестуем вместе с «желтыми жилетами»

9 Декабря 2018 в 15:13
Ума Турман протестуем вместе с «желтыми жилетами»

Звезда Голливуда Ума Турман присоединилась к протестам во Франции. На своей страничке в Instagram она опубликовала фотографию из Парижа.

На фото актриса стоит в толпе «желтых жилетов». Подпись под кадром гласит: «Дымовые шашки и полиция повсюду».

Ранее в СБУ обвинили Москву в организации протестов в Париже. В качестве доказательство ведомство привело фотографию двух активистов - Фабриса Сорлина и Ксавье Моро, - которые на занятых «желтыми жилетами» парижских улицах растянули флаг ДНР. Член Совфеда, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН назвал обвинения со стороны СБУ очередной информационной провокацией, которая идет в фарватере вашингтонский информационных войн.

Между тем, в Париже полиция задержала уже порядка 1,7 протестующих. Против демонстрантов правоохранители применяют слезоточивый газ и дубинки, пишет RT.

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