Мужчина, назвавшийся подполковником разведки в отставке с Украины Георгий Абдиллаев, рассказал о подготовке диверсий в Крыму в 2016 году. Кадры допроса показал телеканал «Россия 24». Бывший военный был задержан на границе с Брянской областью за сопротивление полицейским, передает «Свободная пресса».

Сам Абдиллаев заявил, что дает показания без какого-либо давления, отмечает Ura.ru.

Уточняется, что в подготовке терактов сам задержанный не участвовал, поэтому его просто депортируют из России, сообщает RT.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал прошедшие в Донбассе выборы унылыми.

