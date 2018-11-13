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Украинский военный рассказал о подготовке терактов в Крыму

13 Ноября 2018 в 12:07
Украинский военный рассказал о подготовке терактов в Крыму

Мужчина, назвавшийся подполковником разведки в отставке с Украины Георгий Абдиллаев, рассказал о подготовке диверсий в Крыму в 2016 году. Кадры допроса показал телеканал «Россия 24». Бывший военный был задержан на границе с Брянской областью за сопротивление полицейским, передает «Свободная пресса».

Сам Абдиллаев заявил, что дает показания без какого-либо давления, отмечает Ura.ru.
Уточняется, что в подготовке терактов сам задержанный не участвовал, поэтому его просто депортируют из России, сообщает RT.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал прошедшие в Донбассе выборы унылыми. 

 

 

 

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