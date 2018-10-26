Украинский вице-премьер попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски

Украинский вице-премьер Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Белоруссии и Украины не использовать русский язык. Он также подчеркнул, что с удовольствием послушает белорусский язык, сообщает Ura.ru.

«Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», - цитирует слова Зубко напомнил.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире НСН напомнил, что объективные процессы запрещать нельзя.