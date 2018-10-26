Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

Украинский вице-премьер попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски

26 Октября 2018 в 13:14
Украинский вице-премьер попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски

Украинский вице-премьер Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Белоруссии и Украины не использовать русский язык. Он также подчеркнул, что с удовольствием послушает белорусский язык, сообщает Ura.ru.

«Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», - цитирует слова Зубко напомнил.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире НСН напомнил, что объективные процессы запрещать нельзя.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.