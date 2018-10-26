Попытки Украины заставить белоруссов отказаться от русского языка назвали бесплодными

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что белоруссы редко используют в повседневной жизни родной язык.

Говорить на белорусском, а не русском языке призвал участников встречи форума регионов Белоруссии и Украины вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что хотел бы раскрыть Белоруссию не только с точки зрения экономики, но и культуры.

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН назвал бессмысленными такие призывы и напомнил, что выбор языка должен оставаться за его первоначальными носителями (слушайте аудио).

«Во-первых, белорусский язык в школах изучают, и им владеет, я думаю, абсолютное большинство граждан Беларуси. Другой вопрос, насколько часто они его используют в повседневной жизни. Практика показывает, что это абсолютное меньшинство, думаю, это не превышает 10-15%. В основном население старается беседовать и вести диалог на русском языке. Поэтому все эти попытки чиновников требовать, заставлять, они бессмысленны. Мне кажется, что язык — та вещь, инициатива в которой должна проявляться со стороны самих его носителей. Граждане должны сами выбирать, на каком языке им общаться», — заключил Болкунец.

Добавим, что рабочим языком встречи представителей Белоруссии и Украины был русский язык. После призыва украинского чиновника белорусские представители продолжили использовать русскую речь, как и посол Украины в Минске Игорь Кизим.