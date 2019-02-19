Украинский суд арестовал землю мужского монастыря УПЦ

Шумский районный суд Тернопольской области Украины наложил арест на землю, на которой расположен Загаецкий Иоанновский монастырь канонической Украинской православной церкви, передает ТАСС.

По данным суда, передача земельного участка Великозагаецким сельским советом противоречит двум статьям Земельного кодекса Украины. На основании этого прокуратура Тернопольской области возбудила уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением.

Суд постановил «наложить арест» на отчуждение следующего имущества: комплекса монастыря святого Иоанна Милостивого ХVII века, земельного участка для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций «Святителя Иоанна Милостивого Загаецкий мужской монастырь Тернопольской епархии Украинской православной церкви» площадью 1,2227 га».

Иоанновский Загаецкий монастырь основан в 1626 году в селе Загайцы Кременецкого уезда Волынской губернии. При Иоанновском храме был открыт скит для монахов из Почаевской лавры.

Ранее сообщалось, что в селе Пески Волынской области Украины сторонники недавно созданной православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом на своей странице в Facebook написал протоиерей Олег Точинский .

«Бал сатаны в Песках. Сейчас в селе Пески Гороховского района сторонники ПЦУ срезают замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма. Активно, по словам присутствующих на месте событий, снова работает тот самый командир местной части МЧС Иван Пашнюк, который резал бензопилой замки в храме города Берестечко», - заявил священнослужитель.

Протоиерей отметил, что в захвате храма приняли участие жители из соседнего села Берестечко, где до этого захватили Свято-Троицкий собор.

Ранее в беседе с НСН священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин прогнозировал захваты храмов УПЦ из-за принятого на Украине закона о порядке смены подчиненности религиозных организаций.