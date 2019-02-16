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Сторонники ПЦУ захватили захватили храм в Волынской области

16 Февраля 2019 в 17:24
Сторонники ПЦУ захватили захватили храм в Волынской области

В селе Пески Волынской области Украины сторонники недавно созданной православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ)., что

Об на своей странице в Facebook написал протоиерей Олег Точинский .

«Бал сатаны в Песках. Сейчас в селе Пески Гороховского района сторонники ПЦУ срезают замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма. Активно, по словам присутствующих на месте событий, снова работает тот самый командир местной части МЧС Иван Пашнюк, который резал бензопилой замки в храме города Берестечко», - заявил священнослужитель.

Протоиерей отметил, что в захвате храма приняли участие жители из соседнего села Берестечко. Неделю назад они захватили Свято-Троицкий собор.

Ранее в беседе с НСН священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин прогнозировал захваты храмов УПЦ из-за принятого на Украине закона о порядке смены подчиненности религиозных организаций.

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