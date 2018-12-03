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Украинский каратель Семенченко попался на контрабанде оружия в Грузии

3 Декабря 2018 в 11:47
Украинский каратель Семенченко попался на контрабанде оружия в Грузии

Среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, оказался депутат Верховной рады, бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Об этом в соцсетях сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива. Он утверждает, что Семенченко не был арестован только благодаря дипломатическому паспорту. По словам Кивы, народный избранник вылетел в неизвестном направлении из Грузии, отмечает РЕН ТВ.

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Сам же Семенченко опроверг такие сообщения, он назвал их фейком. Однако его задержание в Грузии также подтвердили ещё два источника - советник президента Украины Юрий Бирюков и журналист Андрей Дзиндзя. Бирюков написал в соцсетях, что Семенченко втравил Киев в дипломатический скандал, подставил «своих» соратников и в последний момент сбежал. Советник президента Украины утверждает, что МИД Грузии вскоре официально выразит претензии украинским диппредставителям в связи с действиями Семенченко.

Накануне стало известно, что семь граждан Украины были задержаны в одной из гостиниц Тбилиси в ходе специальной операции. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия в составе группы.

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