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Украинский генерал предрек войну с Россией из-за Азова

18 Ноября 2018 в 10:17
Украинский генерал предрек войну с Россией из-за Азова

Украина начнет широкомасштабные боевые действия в отношении России, если та закроет Азовское море. Такой вариант развития событий допустил экс-заместитель начальника Генштаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По мнению генерала, Россия может перекрыть Азовское море и продолжать блокировать проход украинским судам в Азове. В ответ Москва получит усиление санкционного режима, иски в международные инстанции, а может быть и широкомасштабные военные действия.

При этом Романенко отметил, что широкомасштабная война для Украины не целесообразна и без помощи Запада рассчитывать Киеву не на что, пишет RT.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко пообещала «жесткий ответ России» на перекрытие Азова. Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что Киев обратится за помощью к НАТО или попросту «сдаст альянсу в аренду» порты Мариуполь и Бердянск. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов, в свою очередь, заверил НСН, что НАТО не пойдет на открытый конфликт с Россией ради Украины. А в Азов «чужие военные корабли» Россия просто не пустит.

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