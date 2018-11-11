Украинский генерал: Меркель и Путин не пустили нас в НАТО

Украинский генерал Игорь Романенко, ранее занимавший должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в срыве планов Киева по вступлению в НАТО. Об этом он заявил на одном из украинских телеканалов.

По словам Романенко, Украина имела наибольшие шансы на вступление в НАТО в 2008 году.

«Но Путин договорился с фрау Меркель, и они сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — сказал Романенко, которого цитируют «Известия».

Неделей ранее украинский депутат Рады Юрий Чижмарь обвинил фрау Меркель в том, что Украина из-за нее потеряла Крым и Донбасс. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Украина при любом раскладе потеряла бы Крым, но без «вмешательства Меркель в процесс сближения Киева и НАТО», это произошло бы на несколько лет раньше.