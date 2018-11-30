Украинских моряков отправят в СИЗО Москвы

Офицеров ВМС Украины, задержанных во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября, переводят в СИЗО Москвы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, передает ТАСС.

По словам Лубиной, их дела будут вести крымские и московские следователи.

Ранее суд Симферополя арестовал моряков на два месяца.

Ранее стало известно об отказе президента США Дональда Трампа от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Черном море. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в эфире НСН высказал мнение, что для Трампа отмена встречи с Путиным — внутриполитическая игра.

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