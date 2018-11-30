Украинские силовики готовят наступление в Донбассе для выхода на российскую границу

По его данным, на мариупольском направлении три украинские бригады готовят бросок в районе Новоазовска в начале декабря, передает РИА Новости.
Басурин также отметил, что предлогом для начала наступления может стать провокация украинской стороны с химическим оружием.
Как напоминает «Русская планета», ранее Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Исключение составят поездки «гуманитарного характера».
Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что из-за этого решения пострадают и люди, и бизнес.