Украинские силовики готовят наступление в Донбассе для выхода на российскую границу

Украинские силовики планируют наступление в Донбассе для выхода на российскую границу. Для этого они стягивают в регион артиллерию, в том числе, системы залпового огня, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его данным, на мариупольском направлении три украинские бригады готовят бросок в районе Новоазовска в начале декабря, передает РИА Новости.

Басурин также отметил, что предлогом для начала наступления может стать провокация украинской стороны с химическим оружием.

Как напоминает «Русская планета», ранее Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Исключение составят поездки «гуманитарного характера».