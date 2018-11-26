Украинские радикалы закидали генконсульство РФ яйцами и фаерами

Украинские радикалы забросали фаерами, бутылками и яйцами генконсульство России в Харькове. У здания собрались около 50 человек, сообщает Ura.ru.

Один из брошенных фаеров попал в дерево, оно загорелось. Российские дипломаты при этом не пострадали.

Акция, по всей видимости, была связана с последними событиями в Керченском проливе. Три военных украинских корабля нарушили российскую границу, после чего были задержаны, пишет «Свободная пресса».

В Кремле эту ситуацию считают «крайне опасной провокацией».

Ранее Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что за конфликтом в Керченском проливе стоит отмена выборов на Украине.