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Украинские радикалы закидали генконсульство РФ яйцами и фаерами

26 Ноября 2018 в 15:59
Украинские радикалы закидали генконсульство РФ яйцами и фаерами

Украинские радикалы забросали фаерами, бутылками и яйцами генконсульство России в Харькове. У здания собрались около 50 человек, сообщает Ura.ru.

Один из брошенных фаеров попал в дерево, оно загорелось. Российские дипломаты при этом не пострадали.

Акция, по всей видимости, была связана с последними событиями в Керченском проливе. Три военных украинских корабля нарушили российскую границу, после чего были задержаны, пишет «Свободная пресса».

В Кремле эту ситуацию считают «крайне опасной провокацией».

Ранее Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что за конфликтом в Керченском проливе стоит отмена выборов на Украине.

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