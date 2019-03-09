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Украинские националисты едва не добрались до Порошенко

9 Марта 2019 в 23:43
Украинские националисты едва не добрались до Порошенко
Активисты украинской националистической организации «Национальный корпус» сорвали выступление президента Украины Петра Порошенко в Черкассах, сообщает издание «Страна.ua».

Радикалы потребовали от Порошенко ответов на их вопросы о хищениях в оборонной промышленности страны, а после попытались прорваться на сцену, выкрикивая: Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!», «Президент от нас не убежит!». Украинский президент прекратил свое выступление и ретировался с мероприятия.

Однако националисты попытались заблокировать проезд кортежа Порошенко, применив файеры и слезоточивый газ. В дело вмешалась полиция. В стычке с радикалами пострадали десять полицейских, в том числе начальник областного управления национальной полиции Валерий Лютый.

Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артём Скоропадский в эфире НСН опроверг информацию об избиениях националистами прихожан канонической Украинской православной церкви.
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