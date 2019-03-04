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«Правый сектор» уверяет, что передача храмов под контроль Киева проходит без избиений

4 Марта 2019 в 20:35
«Правый сектор» уверяет, что передача храмов под контроль Киева проходит без избиений
ФОТО: 24tv.ua
Пресс-секретарь «Правого сектора» рассказал НСН, как организация якобы помогает общинам перейти в ПЦУ.

В Тернопольской области члены экстремистского движения, запрещенного в России «Правый сектор», а также сторонники «новой церкви» Украины избили прихожан канонической Украинской православной церкви. Как сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ, инцидент произошел в минувшее воскресенье в селе Гнездичное. Радикалы напали на людей и захватили храм Преображенской религиозной общины, передает РИА Новости. Настоятель прихода протоиерей Стефан Балан рассказал, что сторонники «новой церкви» раньше уже пытались захватить храм.

Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артём Скоропадский в эфире НСН опроверг эту информацию. По его словам, его организация не занимается захватом храмов, а лишь помогает общинам, желающим перейти в православную церковь Украины.

«Правый сектор» не захватывает никакие храмы ни в каких областях. Бывает, что община, которая хочет перейти из так называемой Украинской церкви Московского патриархата в православную церковь Украины, обращается к «Правому сектору». Часто бывает, что УПЦМП регистрирует на себя сам храм. Не на общину, а на настоятеля либо еще на какого-то человека. И когда вся община хочет перейти, а настоятель против этого, то тогда мы, конечно же, помогаем. Но захватом храмов «Правый сектор» не занимается. Это все провокация со стороны Русской православной церкви. Нас пытаются выставить чуть ли не какими-то злодеями-разбойниками, которые захватывают храмы», – сказал Скоропадский.

Представитель «Правого сектора» добавил, что любые сообщения о нападках на храмы – выдумка.

«Такая информация была и в прошлом, и в позапрошлом месяце о том, что якобы «Правый сектор» захватывал храм в Ивано-Франковской области, Тернопольской. Но после расследования оказалось, что все это неправда. Никого никто не бил – все это выдумки УПЦМП», – сообщил Скоропадский.

Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире НСН сравнил с шоу интронизацию Епифания Думенко.

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