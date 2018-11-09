Экономист: Киев прячет свои интересы за требованиями МВФ

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил, что власти страны могут снизить цены на газ, но не хотят.

Депутат Верховной рады Украины Виктор Пинзеник заявил, что власти должны перестать врать населению о возможности заморозки цен на газ для населения. По его словам, поставщики будут все равно продавать топливо по установленным ценам, и никакие законодательные инициативы этого не изменят. Пинзеник в этой связи предложил «запретить зиму».

в эфиреобвинил Киев в том, что он за требованиями международных организаций маскируют собственную выгоду ().

«Есть возможность остановить рост цен, хотя бы возвращением здравого смысла. Хотя бы отказом от реверса и переходом к покупке газа у России. Это бы помогло. Киев ссылается на требование МВФ, но его необязательно исполнять, потому что так жёстко оно не оговаривается. Перестали бы идти на поводу международных организаций, а точнее - выдавать собственные, в том числе и коммерческие, интересы, то можно было бы и не повышать цены», - предположил

Повышение цен на газ было одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Украинское правительство, объявляя о новых расценках на топливо с 1 ноября 2018 года, заявило, что Международный валютный фонд требовал повысить цены на 60% процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте.