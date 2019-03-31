На Украине стартовали президентские выборы

На Украине начались выборы лидера государства. Проголосовать за приоритетного кандидата граждане могут почти на 30 тысячах избирательных участков, которые открыты в 8:00.

На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов. В президентской гонке, согласно социологическим опросам, лидирует шоумен Владимир Зеленский, который возглавляет партию «Слуга народа». За него готовы проголосовать 29 процентов избирателей. На втором месте с 18,7 процента глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко с 16,5 процента голосов.

Определить судьбу каждого из кандидатов и своей страны смогут свыше 29 млн граждан как на территории самой Украины, так и в 72 странах, где проживают граждане Незалежной. Более 2 тыс. официальных наблюдателей от различных международных организаций и иностранных государств будут контролировать ход и чистоту голосования.

Впервые на украинских выборах не будет российских наблюдателей, которые получили отказ от Киева. Кроме того, граждане Украины, проживающие в России также оказались лишены возможности выбирать президента своего государства из-за отказа Киева организовать в России участки для голосования.

Политологи считают, что на Украине следует ожидать второго тура выборов в связи в маловероятным прогнозом на то, что кто-либо из кандидатов в первом туре сможет набрать более половины голосов избирателей.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН назвал условия, при которых Владимир Зеленский может пройти во второй тур.