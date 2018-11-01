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Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе

1 Ноября 2018 в 21:54
Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой области арестована продукция Алчевского металлургического комбината (г.Алчевск, неподконтрольная Киеву часть Луганской области), которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Уточняет, что груз превышает свыше 3000 тонн. Луценко уточнил, что причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного Кодекса за финансирование терроризма, передает «Интерфакс».

При этом Луценко отметил, что это «наш ответ санкциям».

Ранее НСН сообщала, что экипаж задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» вернулся в Крым 30 октября. Об этом рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов. Он уточнил, что граждан РФ обменяли на членов экипажа украинского сейнера ЯМК-0041, которых ранее задержали из-за браконьерства у берегов полуострова.

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