Украина запретила частные перелеты в Россию

Украина ввела запрет на все прямые авиаперелёты с Россией. Такое решение было принято сегодня, 3 апреля, на заседании кабинета министров, пишет RT. Исключение составят перелеты, которые необходимы для обеспечения миссий Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международного комитета Красного Креста.

Уточняется, что такие меры были приняты в связи с тем, что кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук недавно посетили Москву.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Бойко и Медведчук "воспользовались лазейкой" в законодательстве страны, чтобы осуществить поездку в Россию.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что закрытие границы с Россией вернет Украину к первобытному состоянию.

