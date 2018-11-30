Украина закрыла въезд на свою территорию для мужчин из России от 16 до 60 лет

Украина запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал, передает RT.

По его словам, исключение будет делаться для въезжающих гуманитарной целью, например, на похороны.

Информацию о закрытии границы для российских мужчин подтвердил в своём Twitter Пётр Порошенко.

Ранее Украина ввела в 10-ти областях страны военное положение из-за инцидента в Керченском проливе. В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что Порошенко угрозами войны пытается выиграть время перед заведомо неудачными для него выборами.



