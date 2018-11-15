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Украина захватила 15 судов за посещение Крыма

15 Ноября 2018 в 18:01
Украина захватила 15 судов за посещение Крыма

Украинские власти задержали и удерживают в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов за посещения ими Крыма. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе украинской республики. Там уточнили, что некоторые суда арестованы. Как утверждает украинская сторона, в поле зрения её погранслужбы попали еще тысячи судов-нарушителей.

В марте 2018 года Погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкий сейнер «Норд» с экипажем состоявшим из 10 граждан РФ. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинения в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, имея в виду Крым, а также в незаконном вылове рыбы. 30 октября всех удалось обменять на украинских моряков с судна, задержанного за незаконную ловлю камбалы у побережья Крыма.

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