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Украина введет санкции из-за выборов

15 Ноября 2018 в 20:27
Украина введет санкции из-за выборов

Украина готовит пакет санкций против лиц, причастных к организации и проведению выборов в так называемых ДНР и ЛНР, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Под санкции могут попасть представители отдельных европейских стран, которые выступили наблюдателями на выборах, передает «Синьхуа».

Как ранее сообщала НСН, 11 ноября в Луганской и Донецкой самопровозглашённых республиках прошли выборы, в ходе которых были избраны действующие руководители. В Донецке победу одержал Денис Пушилин, с 60,85% голосов, а в Луганске – Леонид Пасечник, с 68,3%. Украина, Евросоюз и США не признали выборы легитимными, более того, Америка пригрозила новым пакетом санкций для России.

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