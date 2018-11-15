16.11.2018 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как выборы в Донбассе повлияют на отношения Украины с Россией?»
11 ноября в Луганской и Донецкой самопровозглашённых республиках прошли выборы, в ходе которых были избраны действующие руководители. В Донецке победу одержал Денис Пушилин, с 60,85% голосов, а в Луганске – Леонид Пасечник, с 68,3%. Украина, Евросоюз и США не признали выборы легитимными, более того, Америка пригрозила новым пакетом санкций для России. Киев намерен внести этот вопрос на повестку заседания постоянного совета ОБСЕ и называет выборы в Донбассе цирковым представлением Кремля.
Участники пресс-конференции расскажут о дальнейшем развитии отношений между ЛДНР, Украиной, Россией и её западными партнёрами, а также предложат ответные меры на предстоящие санкции.
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич;
- Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров;
Приглашены:
- Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Журавлёв;
- Дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
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