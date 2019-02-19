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Украина – в числе стран, от которых Россия пострадала больше всего

19 Февраля 2019 в 07:58
Украина – в числе стран, от которых Россия пострадала больше всего

Россия из-за введенных против нее санкций, ежегодно несет ущерб на сумму в 6,3 миллиарда долларов. Как сообщает РБК со ссылкой на доклад Минэкономразвития, 159 ограничений против российских товаров были введены 62 странами. Максимальный вред экономике наносят Евросоюз (2,4 млрд доллара) и США (1,1 млрд), а также Украина (775 млн долларов).

Лидерами по количеству введенных ограничительных мер стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16), США ввели лишь 9 ограничений, отмечает Ura.ru.

Как сообщают в Минэкономразвития, сильнее всего из-за введенных мер страдает в России металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая промышленность.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что нельзя понимать однозначно заявление верховного представителя ЕС о том, что санкции не вечны.

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