Украина уничтожила условного противника в Азовском море

Украина провела военные учения в акватории Азовского моря. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединённых сил (ООС). В сообщении говорится, что штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья, передает RT.

В свою очередь экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчёты переносных ЗРК и зенитных установок ЗУ-23 уничтожили противника.

Ранее германский политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Украина пытается милитаризировать Азовское море.