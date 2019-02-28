Пятница
01 марта
USD 65.89
EUR 74.97
Горячие новости

Украина решила вернуться в село

28 Февраля 2019 в 23:52
Украина решила вернуться в село

Украина должна стать мировым лидером в аграрном секторе, заявил сегодня президент Петр Порошенко.

Как заявил глава государства, по итогам 2018 года Украина собрала рекордный урожай зерна - 70 млн тонн, войдя в десятку крупнейших мировых производителей.

Порошенко считает, что Украина должна поставлять на внешние рынки больше готовой продукции, передает «Синьхуа».

Ранее СМИ сообщали, что в первом полугодии 2018 года на Украине уменьшился аграрный экспорт на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт аграрной продукции составил $8,6 млрд за указанный период, а доля продукции АПК в общем экспорте Украины стала больше 37%. Больше всего Киев экспортирует зерновые культуры, семена масличных, жиры, масла. В 2017 году украинские аграрии экспортировали на $17,8 млрд, аграрный экспорт составил более 41% в общем экспорте страны.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.