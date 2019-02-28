Украина решила вернуться в село

Украина должна стать мировым лидером в аграрном секторе, заявил сегодня президент Петр Порошенко.

Как заявил глава государства, по итогам 2018 года Украина собрала рекордный урожай зерна - 70 млн тонн, войдя в десятку крупнейших мировых производителей.

Порошенко считает, что Украина должна поставлять на внешние рынки больше готовой продукции, передает «Синьхуа».

Ранее СМИ сообщали, что в первом полугодии 2018 года на Украине уменьшился аграрный экспорт на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт аграрной продукции составил $8,6 млрд за указанный период, а доля продукции АПК в общем экспорте Украины стала больше 37%. Больше всего Киев экспортирует зерновые культуры, семена масличных, жиры, масла. В 2017 году украинские аграрии экспортировали на $17,8 млрд, аграрный экспорт составил более 41% в общем экспорте страны.