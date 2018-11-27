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«Азовский инцидент» ударит по сельскому хозяйству Украины

27 Ноября 2018 в 20:59
«Азовский инцидент» ударит по сельскому хозяйству Украины

Обострение напряженности в Азовском море и военное положение может негативно повлиять на экспорт украинской сельхозпродукции, заявил первый заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Он не исключил, что режим военного положения скажется на работе экспортной инфраструктуры. Кроме того, в случае необходимости вся транспортная система Украины будет подстраиваться под военные нужды, ставя в приоритет их, а не потребности экспортеров.

АПК играет важную роль в украинской экономике, поскольку он обеспечивает примерно 40% валютной выручки, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте 12 моряков с трёх кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение государственной границы.

Ранее СМИ сообщали, что в первом полугодии 2018 года на Украине уменьшился аграрный экспорт на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт аграрной продукции составил $8,6 млрд за указанный период, а доля продукции АПК в общем экспорте Украины стала больше 37%. Больше всего Киев экспортирует зерновые культуры, семена масличных, жиры, масла. В 2017 году украинские аграрии экспортировали на $17,8 млрд, аграрный экспорт составил более 41% в общем экспорте страны.

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