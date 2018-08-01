Украина придумала, как остановить «Северный поток – 2»

Остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» могут только американские санкции или позиция Дании. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко.

Также он добавил, что не менее важным фактором, способным повлиять на реализацию проекта может стать смена настроения в Германии.

«И нам кажется, что к немецким политикам может прийти понимание, что этот проект реально опасен, как для Германии, так и для всей Европы», — заметил Витренко.

Напомним, на сегодняшний день Дания остаётся последней европейской противницей реализации проекта газопровода. Ранее в Конгресс США был внесён законопроект, предлагающий введение санкций в отношении «Северного потока – 2», его автором выступал сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо.