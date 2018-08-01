Среда
01 августа
USD 62.35
EUR 73.07
Горячие новости

Украина придумала, как остановить «Северный поток – 2»

1 Августа 2018 в 15:30
Украина придумала, как остановить «Северный поток – 2»

Остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» могут только американские санкции или позиция Дании. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко.

Также он добавил, что не менее важным фактором, способным повлиять на реализацию проекта может стать смена настроения в Германии.

«И нам кажется, что к немецким политикам может прийти понимание, что этот проект реально опасен, как для Германии, так и для всей Европы», — заметил Витренко.

Напомним, на сегодняшний день Дания остаётся последней европейской противницей реализации проекта газопровода. Ранее в Конгресс США был внесён законопроект, предлагающий введение санкций в отношении «Северного потока – 2», его автором выступал сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.