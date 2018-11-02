Украина постреляла из «Буков» и С-300 на границе с Крымом

Украина провела военные учения в Херсонской области. Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВС Украины. Военные выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300. Кроме того, были проведены испытания ракет ЗРК С-125М1 и ЗРК «Оса-АКМ2», передает RT.

Накануне сообщалось об учениях на том же государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, только в открытом море, где с 1 по 4 ноября закрыли воздушное пространство.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал фамилии, которые президент Украины Петр Порошенко хотел бы вычеркнуть из санкционного списка России. Он прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, почему Россия не ввела ограничительные меры против него.









