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Украина постреляла из «Буков» и С-300 на границе с Крымом

2 Ноября 2018 в 14:19
Украина постреляла из «Буков» и С-300 на границе с Крымом

Украина провела военные учения в Херсонской области. Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВС Украины. Военные выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300. Кроме того, были проведены испытания ракет ЗРК С-125М1 и ЗРК «Оса-АКМ2», передает RT.

Накануне сообщалось об учениях на том же государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, только в открытом море, где с 1 по 4 ноября закрыли воздушное пространство.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал фамилии, которые президент Украины Петр Порошенко хотел бы вычеркнуть из санкционного списка России.  Он прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, почему Россия не ввела ограничительные меры против него. 




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