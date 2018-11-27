Украина отменила указ о военном положении из-за ошибки

Указ о военном положении на Украине отменен из-за ошибки. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в фейсбуке. По ее словам, ошибка состояла в том, что в документе был указан срок введения военного положения не 30 дней, а 60.

При этом Верховная рада в понедельник одобрила введение военного положения на 30 дней.

По словам Климпуш-Цинцадзе, указ отменен и будет напечатано опровержение. Она добавила, что закон и указ будут обнародованы 28 ноября. Предполагается, что указ о военном положении вступит в силу со среды.

Ранее на пресс-конференции НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров исключил введение военного положения в Крыму.

