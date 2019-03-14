Украина не пустила на выборы канадского журналиста

Украинские пограничники не пустили в страну россиянина, аккредитованного в качестве корреспондента для освещения выборов президента от канадской телекомпании. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, отказ связан с тем, что ранее журналист посещал Крым. «Это гражданин России, который постоянно проживает в Канаде и работает на канадском телевидении. Он получил аккредитацию от ЦИК», - уточнили украинские власти.

Накануне сообщалось, что большинство российских журналистов не допустят к освещению президентских выборов в Украине. Аккредитацию представители СМИ будут получать выборочно. Журналисты изданий, которые «пропагандируют позицию Москвы» ее не получат. По одной из версий, решение о том, кто из журналистов сможет попасть в Украину, примут в ближайшее время. Согласно другой версии, решение, кого впускать, уже принято в Киеве и даже сформирован соответствующий список. Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта.