Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Украина не пустила на выборы канадского журналиста

14 Марта 2019 в 14:30
Украина не пустила на выборы канадского журналиста

Украинские пограничники не пустили в страну россиянина, аккредитованного в качестве корреспондента для освещения выборов президента от канадской телекомпании. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, отказ связан с тем, что ранее журналист посещал Крым. «Это гражданин России, который постоянно проживает в Канаде и работает на канадском телевидении. Он получил аккредитацию от ЦИК», - уточнили украинские власти.

Накануне сообщалось, что большинство российских журналистов не допустят к освещению президентских выборов в Украине. Аккредитацию представители СМИ будут получать выборочно. Журналисты изданий, которые «пропагандируют позицию Москвы» ее не получат. По одной из версий, решение о том, кто из журналистов сможет попасть в Украину, примут в ближайшее время. Согласно другой версии, решение, кого впускать, уже принято в Киеве и даже сформирован соответствующий список. Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.