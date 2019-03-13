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Российских журналистов не пустят в Украину во время выборов

13 Марта 2019 в 19:15
Российских журналистов не пустят в Украину во время выборов

Большинство российских журналистов не допустят к освещению президентских выборов в Украине, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Аккредитацию представители СМИ будут получать выборочно. Журналисты изданий, которые «пропагандируют позицию Москвы» ее не получат.

По одно из версий, решение о том, кто из журналистов сможет попасть в Украину, примут в ближайшее время. Согласно другой версии, решение, кого впускать, уже принято в Киеве и даже сформирован соответствующий список.

По сообщению украинского депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, пока у власти находится действующий президент Петр Порошенко, российские журналисты не смогут освещать выборы. Если же украинский лидер не пройдет во второй тур, то присутствие российских журналистов вполне вероятно.

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