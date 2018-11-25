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Украина направила артиллерийские суда в Керченский пролив

25 Ноября 2018 в 14:38
Украина направила артиллерийские суда в Керченский пролив

На подмогу двум катерам и буксиру, которые незаконно проникли в российские территориальные воды утром 25 ноября, отправились военные корабли ВМС Украины. ОБ этом сообщило погрануправление ФСБ по Крыму.

«Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза», — говорится в сообщении, которое приводит RT.

Отмечается, что артиллерийские суда на предельной скорости следуют в район провокации.

Ранее погрануправление ФСБ по Крыму сообщило о незаконном пересечении российской границы тремя украинскими военными кораблями. ВСМ Украины не подавало запрос на прохождение Керченского пролива. Суда не подчиняются требованиям и уже несколько совершают опасные маневры вблизи Керченского пролива.

В Киеве, между тем, обвинили российских пограничников агрессии в отношении двух бронекатеров и буксира, которые «мирно совершали переход из Одессы в Мариуполь». Сенатор Франц Клинцевич в эфире НСН предположил, что за провокацией Украины стоят США.


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