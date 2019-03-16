Украина хочет взыскать ренту за земли Юрия Долгорукого

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за трехсотлетнее использование земель, которые принадлежали Киевской Руси. Такое заявление стало ответом спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который предложил обязать Киев возместить Крыму потери, нанесенные за время нахождения полуострова в составе Украины.

Пискун заявил, что Россия использует земли Киевской Руси, но не платит за это. Поэтому необходимо посчитать сумму взысканий за использование территорий в течение последних 300 лет, взыскать эту сумму и «взять их в рабство, если они не смогут заплатить». В качестве примера экс-генпрокурора привел, в том числе, Новгород.

На предложение Пискуна уже отреагировали в Совете Федерации. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что бывшему генпрокурору «всё равно, что говорить», сообщает RT. Он уточнил, что люди, которые хорошо знают историю, понимают, «как формировались государства». Кроме того, Цеков отметил, что более реалистичный вариант заключается в «истребовании с Украины компенсаций» за время нахождения Крыма в составе этой страны.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал НСН о намерении действующего президента Украины Петра Порошенко отдать России Мариуполь.