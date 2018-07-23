Украина грозит санкциями российским портам в Черном и Азовском морях

Также Омелян добавил, что зеркальные меры, по его мнению, должны быть применены к российским портам Черноморском бассейне.
Как напоминает РЕН-ТВ, президент Украины Петр Порошенко уверил мировое сообщество, что Россия может атаковать украинские порты в Азовском море. В качестве главной причины такой уверенности он называет «постоянный досмотр судов, которые направляются в порты Украины.
В апреле правительство Украины решило запретить российским судам входить в украинские внутренние воды,сообщает RT.