Украина грозит санкциями российским портам в Черном и Азовском морях

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал введение санкции против российских портов за задержание украинских судов в Азовском море. Изданию «Апостроф» он рассказал, что официальный Киев Украина уже ведет переговоры по поводу ограничения в российских портах торговых операций и судозаходов с Евросоюзом и США.

Также Омелян добавил, что зеркальные меры, по его мнению, должны быть применены к российским портам Черноморском бассейне.

Как напоминает РЕН-ТВ, президент Украины Петр Порошенко уверил мировое сообщество, что Россия может атаковать украинские порты в Азовском море. В качестве главной причины такой уверенности он называет «постоянный досмотр судов, которые направляются в порты Украины.