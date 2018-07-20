«Ликвидируем за час». Клинцевич о минировании Азовского моря Украиной

Сенатор в эфире НСН назвал нелепым предложение бывшего командующего ВМС Украины, вице-адмирала Сергея Гайдука установить ограждения на побережье против России.

Минировать Азовской море для обеспечения безопасности Украины предложил бывший командующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, речь идёт не о классических морских минах, а об установке «взрывных и неразрывныъ ограждений» вдоль побережья, сообщает радио «Громадське».



Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН посоветовал вице-адмиралу, вместо нелепой антироссийской пропаганды, заняться восстановлением «беззубого» военно-морского флота Украины (слушайте аудио).

«Гайдук - бывший командующий. У него дефицит внимания к себе, он не востребован, пенсия не очень хорошая. Но такой патриотизм - он востребован, особенно русофобский. Мне, конечно, жалко, потому что, как бы там ни было, это все-таки контр-адмирал. Он учился в наших советских академиях, военно-морской и Генерального штаба. Он отлично представляет возможности военно-морского флота России. Для РФ подобная угроза не предоставляет вообще никакой опасности. А ликвидация их [заграждений со стороны Украины] в случае необходимости займет даже не часы. Сегодня военно-морской флот Украины практически "беззубый". И бывшему командующему, который, по большому счету, довел флот до такого состояния, надо подумать, каким образом отремонтировать и забрать те корабли, которые стоят на хранении у Черноморского флота России. Когда вы будете забирать это барахло, а не думать, как поставить какие-то заграждения для российского флота?», - заявил сенатор.

Отметим, что Сергей Гайдук также предложил провести военные учения в регионе, сообщает RT. Ранее президент Украины Петр Порошенко приказал военным прекратить «незаконное» задержание судов российскими пограничниками в Керченском проливе и обратился к главе минобороны Украину, начальнику генштаба и командующему ВМС с просьбой принять меры для остановки «российских провокаций» в Азовском море, отмечает Ura.ru.