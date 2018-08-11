Угонщик самолета в США перед смертью попросил у всех прощения

Сотрудник авиакомпании Horizon Air, угнавший пустой пассажирский самолет в аэропорту Сиэтл-Такома, в разговоре с диспетчерами признался, что «сломлен» и хотел «ощутить в небе момент безмятежности». Об этом стало известно из опубликованных переговоров угонщика с диспетчерской службой аэропорта.

Вначале угонщик вел себя спокойно и даже шутил, что теперь ему предложат работать пилотом. Но вскоре он признался, что не знает, как посадить самолет, и вообще не планировал приземляться.

«Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень», — отметил угонщик, слова которого приводит РИА Новости.

Самолет летал над заливом порядка 15 минут, а затем разбился в прибрежной полосе острова. Все это время диспетчеры уговаривали 29-летнего механика посадить самолет и пытались помочь ему это сделать. Лайнер сопровождали истребители F-15. В полиции подтвердили, что к гибели самолета они непричастны.

Ранее авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил мотивы угонщика лайнера. По мнению эксперта, угон не связан с террористическим актом, но и попыткой суицида он не является. Лукашевич предположил, что парень просто «решил полетать, а посадить лайнер не смог в виду отсутствия навыков».