«Взял покататься». Авиаэксперт объяснил мотивы механика, угнавшего самолет

РИА Новости

Вадим Лукашвич в эфире НСН предположил, что угон самолета в США не был связан ни с терроризмом, ни с суицидом.

Угон самолета в аэропорту Сиэтл-Такома в США не был связан с террористическими действиями. Такое заявление сделали в полиции Сиэтла. Пустой пассажирский лайнер Bombardier Q400 авиакомпании Alaska Airlines был угнан механиком в пятницу вечером по местному времени. Совершив несколько кругов над заливом, самолет потерпел крушение на острове Кетрон.

Экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что от подобных инцидентов не застрахован ни один аэропорт в мире.

«Совершенно нелепая история, но ни один аэропорт мира от такого не застрахован. Это проблема в подборе персонала. К летчикам, помимо общих требований к здоровью, предъявляются требования психологической устойчивости. Это один из атрибутов профессии летчика. К механикам таких требований не предъявляют, им же не летать. Им не нужно такое здоровье, как летчикам, соответственно, у них меньше проверок. Их никто не проверяет на алкоголь, артериальное давление и так далее. Где угодно может появиться механик, который захочет полетать», - объяснил собеседник агентства.

Он отметил, что в мировой авиации после терактов с участием самолетов все обеспечение безопасности направлено на недопущение посторонних к тем лайнерам, которые стоят в зоне аэропорта для посадки и высадки пассажиров. Для самолетов, которые стоят где-то в стороне, на межполетном обслуживании, таких жёстких требований по безопасности уже нет.

«Такое могло произойти только с пустым самолетом, в котором не было пассажиров. Когда в салон осуществляется посадка, и самолет готовится к вылету, в кабине уже находятся пилоты. Подготовка самолета к вылету – это нормативно-регламентированная процедура. Другое дело, когда самолет находится на обслуживании. В этот момент лайнер находится полностью во власти механиков. Самолет, как я понимаю, угнали зоне аэропорта, где меньше внимания, меньше контроля», - сказал Лукашевич.

Эксперт согласился с выводами полиции, что инцидент не связан с террористическим актом. Но и на суицид, по мнению Лукашевича, это тоже мало похоже.

«Мне не верится в то, что механик выбрал такой способ для суицида. Это можно сделать гораздо проще. Для этого не нужно взлетать. Скорее всего, это как история с «парнем на автозаправке, который все время заправляет чужие красивые машины, личная жизнь неустроена, девушка бросила, денег нет». И он решает взять машину, чтобы показаться, пока хозяин пьет в кафе кофе, и разбивает ее. Всю жизнь он обслуживает самолеты, а раньше, наверняка, мечтал стать летчиком, вот и решил полетать».

Именно этим, уверен эксперт, был обусловлен выбор лайнера.

«Bombardier Q400 самолет небольшой, там меньше автоматики, больше пилотирования и управлять таким судном проще, ведь у механика и навыков летных нет. Взлететь всегда проще, чем сесть. Взлететь может практически любой человек, который пробовал это делать на тренажере. А вот для посадки, помимо знаний, как управлять самолетом, нужны навыки, которые приобретаются только в процессе полетов. Этих навыков у угонщика не было, потому и посадить лайнер он не смог», - заключил Вадим Лукашевич.

Ранее в сети появились записи летающего кругами над заливом Пьюджет самолета Bombardier Q400 и нескольких истребителей F-15, сопровождавших лайнер. Место крушения лайнера на острове Кетрон также попало на видео. В авиакомпании, которой принадлежал лайнер, подтвердили, что угонщик бал на борту один. Шериф округа также подтвердил, что злоумышленник действовал в одиночку.