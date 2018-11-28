УЕФА перенёс матч «Ворскла» — «Арсенал»

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между полтавской «Ворсклой» и лондонским «Арсеналом» из-за введения на Украине военного положения, передает RT.

Встреча перенесена из Полтавы в Киев и пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» 29 ноября.

С 9:00 сегодня в 11 областях Украины будет введено военное положение.

«Ворскла» — украинский футбольный клуб из города Полтава. Основан 5 января 1955 года, дебютировал в Высшей лиге в 1996 году, бронзовый призёр сезона 1996/1997 и 2017/2018 годов, обладатель кубка Украины 2009 года, участник розыгрышей кубка УЕФА и кубка Интертото. Также в 1956 году «Ворскла» выиграла Кубок УССР.

Ранее НСН сообщала, что российский предприниматель Алишер Усманов подтвердил информацию о продаже своего пакета акций футбольного клуба «Арсенал» из Лондона. Как заявила пресс-служба миллиардера, Усманов считает «канониров» лучшей в мире футбольной командой. Он пожелал ей успеха.