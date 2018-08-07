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Усманов подтвердил продажу акций ФК «Арсенал»

7 Августа 2018 в 16:55
Усманов подтвердил продажу акций ФК «Арсенал»

Российский предприниматель Алишер Усманов подтвердил информацию о продаже своего пакета акций футбольного клуба «Арсенал» из Лондона. Как заявила пресс-служба миллиардера, Усманов считает «канониров» лучшей в мире футбольной командой. Он пожелал ей успеха, отмечает  Газета.ру.

Усманову принадлежат 30% акций «Арсенала». Ранее стало известно, что их выкупит бизнесмен из США Стэн Кронке, женатый на наследнице розничной империи Walmart Энн Уолтон. Американец владеет контрольным пакетом акций клуба. Доля российского предпринимателя, женатого на президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой оценивается в 550 миллионов фунтов стерлингов.

Кронке и Усманов долгое время вели борьбу за контроль над лондонским клубом. Российский миллиардер считал, что американский партнёр вкладывает недостаточно средств в «Арсенал».

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