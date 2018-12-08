Ударившего судью форварда «Локомотива» дисквалифицировали на 13 матчей

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов, ударивший в голову арбитра КХЛ, дисквалифицирован на 13 матчей. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщала в пресс-службе лиги.

Также игрок будет подвергнут денежному штрафу.

Накануне в матче против финского «Йокерита» Каюмов в ходе силового приема ударил защитника гостей Йеспера Йенсена. На площадке завязалась драка, в ходе которой форвард «железнодорожников» случайно угодил кулаком в лицо арбитру.

В итоге судья был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, а «Локомотив» проиграл «Йокериту» со счетом 0:3, сообщала НСН.